Вакцинация жителей ОРДЛО российской вакциной от COVID-19: где правда

Слухи о возможном превращении ОРДЛО в полигон для испытания российских вакцин от COVID-19, будоражат местных жителей.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на lifedon.com.ua.

Эти слухи появились после заявления Пушилина о проведении вакцинации жителей «Л/ДНР».

«Мы за весь этот период со стороны России видели только поддержку. Поэтому, думаю, сможем договориться о том, чтобы провести вакцинацию и жителей ДНР и ЛНР», — сообщил тогда глава «ДНР».

Конечно же ни о каких испытаниях вакцины речь не идет, просто Россия готова предоставить бесплатно препараты для проведения вакцинации жителей ОРДЛО.

Все же дело обстоит немножко не так.

Ведь речь идет об экспериментальной вакцине, которая не прошла полный цикл клинических испытаний. Эту российскую вакцину уже раскритиковали многие ведущие страны мира.

Россия обещала опубликовать статью с результатами испытаний в международном медицинском журнале еще 17 августа, но до настоящего времени никаких публикаций не было.

Не в этом ли ключ к разгадке тайны вакцинации.

Возможно, российский препарат действительно моет помочь, однако кто может гарантировать безопасность от побочных эффектов. А ведь с этим у российских исследователей как раз и проблемы, потому как вакцина сделана фактически «на коленке».

Поэтому, конечно же ОРДЛО не будут использоваться в качестве испытательного полигона, это будет общероссийская программа вакцинации, которая начнется в сентябре и в которую включат Донбасс.

А проблема здесь в другом: российская прививка может и защитит от COVID-19, а каковы будут побочные эффекты и какой вред здоровью она причинит, не знает никто. Вот российские врачи и будут отслеживать статистику.

Как видим, никакого «заговора» против жителей ОРДЛО нет, однако есть проблема, и быть или не быть «подопытным кроликом» каждый будет решать сам за себя.

Ранее сообщалось о том, что ОРДЛО совсем скоро могут бросить на произвол судьбы.