Через неделю в Украине изменят правила тестирования на коронавирус: подробности

Общество
Христина Качоровська0
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По сообщениям главного состиранного врача Украины Виктора Ляшко, в МОЗ уже обсудили с ВОЗ вопрос новых правил тестирования на вирус COVID-19.

Виктор Ляшко
Виктор Ляшко. Фото — moz.gov.ua

Об этом пишет НБН ссылаясь на брифинг Ляшко.

Он рассказал, что во Всемирной организации здравоохранения объявили о том, что уже со следующей недели тестировать на коронавирус будут по новым правилам. В частности, появится ещё один вид тестирований — быстрый тест на антиген. Рекомендации для такого тестирования выпустили в США:

«Раньше пользовались только быстрыми тестами, чтобы узнать о наличии антител в организме. Но сего в Америке уже выпустили несколько быстрых тестов на антиген».

Чиновник добавил, что в ВОЗ также решили обновить протокол тестирования:

«Сейчас мы начали переговоры со всеми производителями тестов на антиген. Это позволит нам значительно увеличить число тестирований».

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина способна делать 130 000 тестов на коронавирус в неделю.


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