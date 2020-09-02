Очень страшно – жители ОРДО рассказали, почему они боятся ехать в Украину через РФ

Из-за закрытых КПВВ на линии разграничения на Донбассе, жители ОРДО нашли другой путь, как попасть на подконтрольную Украине территорию – через РФ. Вот только жители временно оккупированной Донецкой области боятся выезжать из ОРДО через РФ. Объясняют они это тем, что дорога очень длинная и измученные водители микроавтобусов засыпают за рулем.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

В социальных сетях жители временно оккупированной Донецкой области пишут, что поездки из ОРДО через РФ на подконтрольную Украине территорию занимают 15 часов, а иногда даже 20-30 часов. Люди пишут, что водители крайне измучены и могут заснуть за рулем. Из-за этого пассажиры находятся в постоянном напряжении.

«Ехали мы в начале августа. Водитель автобуса с 2 часов ночи и до раннего утра засыпал, при этом он ехал со скоростью 130-150 км/ч.. Он и энергетики пил, и семечки грыз – делал все, чтобы не уснуть. Нам было страшно и мы не спали – мы контролировали водителя, чтобы он не уснул», — пишут люди в социальных сетях. «Как подумаю, что тот же водитель потом обратно едет в Донецк, после 1-2 часов сна, то реально очень страшно», — пишет жительница ОРДО.

Также люди пишут, что бывали такие ситуации, когда водители не могли довезти до места назначения.

«Знакомая недавно ехала из Донецка в Мариуполь. Водитель их не смог довезти – засыпал. Он извинился и высадил людей на автостанции в Волновахе», — сообщают пользователи соцсетей.

Люди пишут, что водители сейчас пользуются ситуацией с закрытыми блокпостами и пытаются «заработать все деньги мира».

«Конкуренция сумасшедшая, им же нужно, как-то кормить свои семьи». «Водители полноценно не отдыхают – из рейса в рейс постоянно», — пишут комментаторы.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО возмущены действиями «властей ДНР».