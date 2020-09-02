Пушилин, из-за тебя гибнут люди! – жители ОРДО возмущены действиями «властей ДНР»

Важное Общество
Ольга Гергелюк0
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Жители временно оккупированной территории Донецкой области называют закрытие КПВВ и сложности с выездом из ОРДО «геноцидом». Люди возмущены тем, что им приходится искать другие пути выезда из ОРДО.

очередь на КПВВ
Очередь на КПВВ. Фото — donpress.com

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

«Власти ДНР» не спешат возобновлять полноценную работу КПВВ на линии разграничения на Донбассе. Из-за этого люди не могут попасть на подконтрольную Украине территорию. Жители ОРДО вынуждены ехать в Украину через РФ. К сожалению, на днях одна из таких поездок для двоих жителей ОРДО стала последней.

«Они нас всех так попереубивают», — пишут жители ОРДО в социальных сетях.

Люди пишут, что дорога из ОРДО на подконтрольные Украине территории через РФ, может занимать 30 часов. И далеко не все могут выдержать столько времени в пути.

«Вот один пример, недавно в Енакиеве умер мужчина 78 лет. Его сердце не выдержало дороги Харьков – Енакиево через РФ. Это 1000 километров, да и еще в жару», — пишут пользователи соцсетей.

Люди возмущены: в социальных сетях они пишут, что смерти людей в пути на «совести» представителей «руководства ДНР». Некоторые винят в этом «главу ДНР» — Дениса Пушилина.

«Пушилин из-за тебя гибнут люди! Будешь гореть в аду», — пишут жители ОРДО.

Ранее мы сообщали, что Береза прокомментировал обращение Поклонской в ООН.


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