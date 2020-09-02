Пушилин, из-за тебя гибнут люди! – жители ОРДО возмущены действиями «властей ДНР»

Жители временно оккупированной территории Донецкой области называют закрытие КПВВ и сложности с выездом из ОРДО «геноцидом». Люди возмущены тем, что им приходится искать другие пути выезда из ОРДО.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

«Власти ДНР» не спешат возобновлять полноценную работу КПВВ на линии разграничения на Донбассе. Из-за этого люди не могут попасть на подконтрольную Украине территорию. Жители ОРДО вынуждены ехать в Украину через РФ. К сожалению, на днях одна из таких поездок для двоих жителей ОРДО стала последней.

«Они нас всех так попереубивают», — пишут жители ОРДО в социальных сетях.

Люди пишут, что дорога из ОРДО на подконтрольные Украине территории через РФ, может занимать 30 часов. И далеко не все могут выдержать столько времени в пути.

«Вот один пример, недавно в Енакиеве умер мужчина 78 лет. Его сердце не выдержало дороги Харьков – Енакиево через РФ. Это 1000 километров, да и еще в жару», — пишут пользователи соцсетей.

Люди возмущены: в социальных сетях они пишут, что смерти людей в пути на «совести» представителей «руководства ДНР». Некоторые винят в этом «главу ДНР» — Дениса Пушилина.

«Пушилин из-за тебя гибнут люди! Будешь гореть в аду», — пишут жители ОРДО.

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