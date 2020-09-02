Жалоба Поклонской в ООН из-за Крыма: Береза напомнил Кремлю один важный нюанс

Бывший народный депутат Украины Борислав Береза прокомментировал обращение депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской в ООН из-за дефицита пресной воды в Крыму. По словам Березы, это «провальная» попытка Кремля с помощью коллаборантки Поклонской, добиться воды для аннексированного полуострова.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Березы.

Как известно, на днях депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что она обратилась в ООН из-за ситуации с водными ресурсами в аннексированном Крыму. Коллаборантка винит Киев в «нарушении прав крымчан» и хочет, чтобы ООН повлияла на руководство Украины с целью возобновления поставок воды в Крым.

В свою очередь Борислав Береза уверен, что это не инициатива Поклонской. По его словам, Кремль хочет добиться поставок воды в Крым через ООН. Поэтому здесь и понадобилась Наталья Поклонская. Береза заявил, что это «провальная схема».

Кроме того, он напомнил России один важный нюанс, о котором, по его словам, «россияне намеренно забыли».

«Согласно, Европейской конвенции по правам человека, в случае, оккупации или аннексии вся ответственность за соблюдение прав и свобод, а также ответственность за жизнеобеспечение людей накладывается на захватчика», — подчеркнул экс-нардеп.

Береза добавил, что в данном случае Кремль должен «выставлять претензии себе».

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