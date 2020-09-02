В школах «ДНР» с 1 сентября запрещен украинский язык: какие еще изменения внесены в школьную программу

В самопровозглашенной «ДНР» неоднократно заявляли о том, что будут использовать украинский язык наряду с русским, но как оказалось, одно дело говорить, а другое — делать

Об этом сообщает НБН со ссылкой на znaj.ua.

С началом нового учебного года в «ДНР» официально запрещено изучение украинского языка и литературы в школах.

Кроме того, так называемыми властями «республики» внесены и другие изменения в школьную программу обучения. Таких предметов, как география и история Украины также не будет школьной программе. Вместо этих предметов школьники будут изучать географию и историю РФ.

Более того, так называемое «министерство образования» «ДНР» анонсировало переход на «российские стандарты образования» и собирается ввести в школьную программу предмет по изучению государственного строя РФ и «ДНР».

Ранее сообщалось о том, что ОРДЛО совсем скоро могут бросить на произвол судьбы.