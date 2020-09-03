Прорыв в лечении коронавируса COVID-19: МОЗ поделился замечательной новостью

Кабинет министров Украины согласовал закупку очень эффективного лекарственного средства для лечения коронавируса COVID-19, которое не зарегистрировано в нашей стране.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, речь идет о закупке препарата «Ремдесивир».

«Это лекарственное средство, которое на сегодняшний день не зарегистрирован в Украине. Но закон позволяет нам завести его и централизованно закупить», — пояснил Степанов.

Также министр отметил, что применение «Ремдесивира» показало отличные результаты и данный препарат внесен в национальный протокол лечения коронавирусной инфекции.

«Мы опираемся на опыт наших международных коллег, в первую очередь это США», — подчеркнул Степанов.

Как известно, по состоянию на утро 3 сентября в Украине зарегистрировано 128 228 случаев заражения коронавирусом, в том числе за предыдущие сутки – 2 430.

Ранее сообщалось о том, когда в Украине наступят заморозки.