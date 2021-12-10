Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», такое заявление озвучила Анастасия Селиванова, которая является так называемым «депуатом» псевдореспублики.

В частности, она подчеркнула, что на территории временно оккупированных районов Донецкой области дети получают паспорта в четырнадцатилетнем возрасте. Это делается для того, чтобы оформить на этот документ аттестат. В это же время она уточнила, что представители оккупационной «власти» прекрасно понимают тех людей, которые не хотят получать «паспорта» псевдореспублики, так как в будущем они хотят переехать на подконтрольную правительству Украины территорию.

Сепаратистка заявила:

«Относительно «государственных служащих…». Я считаю, что такая категория граждан в обязательном порядке должны получить паспорт той «страны», которой они служат. И здесь больше играет роль морально-этнические соображения, а не закон».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что жителям ОРДО пообещали денежные компенсации: кто может рассчитывать на выплаты?