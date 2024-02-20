Telegram-канал «Новости Донбасса» сообщил, что сегодня был нанесен удар по центру временно оккупированного Донецка. После прилета в районе здания «правительства ДНР» поднялся дым, в Сети опубликовали соответствующие кадры.

Фото – t.me/s/RtrDonetsk

Перед этим в «столице народной республики» работала противовоздушная оборона российских захватчиков, которая, возможно, сбила ракеты, информирует «НБН».

Сообщается, что один боеприпас упал перед фасадом библиотеки на улице Артема, второй – во дворе библиотеки им. Крупской. Telegram-каналы публикуют фотографии последствий удара.

Фото – t.me/WarInMyEyes

Фото – t.me/WarInMyEyes

Фото – t.me/WarInMyEyes

Фото – t.me/WarInMyEyes

Напомним, 19 февраля под обстрел попала временно захваченная Макеевка Донецкой области. В городе был нанесен удар по нефтебазе россиян. В Сети показали соответствующие кадры.