Telegram-канал «Типичный Донецк» в 11:30 опубликовал кадры дыма над городом. Ряд других местных пабликов также распространили фотографии клуба дыма над населенным пунктом, сообщив о прилете.

Данных о причинах и последствиях «хлопка» во временно захваченном Донецке пока нет, информирует «НБН».

Отметим, что неспокойно в городе было и в новогоднюю ночь из-за мощной «бавовны». Пропагандисты пожаловались на 15 ударов по Донецку из РЗСО, обвинив в обстреле Вооруженные силы Украины. «Глава ДНР» Денис Пушилин заявил о четырех погибших и тринадцати раненных в результате атаки на город.

Как сообщалось, у Буданова рассказали о последствиях обстрела объектов ВС РФ на территории Белгорода. В пресс-службе ГУР МОУ заявили о ликвидации офицера СК страны-агрессора.