Об этом пишет «НБН» со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.



Как сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, 16 декабря на Западе и Востоке ожидается туман:



«Ночью и утром в четверг, 16 декабря, в западных и восточных регионах туман. Видимость 200-500 метров».



Кроме этого, на дорогах Украины будет гололед, потому спасатели просят всех участников дорожного движения быть максимально осторожными.



Отдельное предупреждение для тех, кто хочет отправиться в украинские Карпаты: в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей остается умеренная угроза снеголавинной опасности.

Напонмим, ранее мы писали о погоде в Украине 15 декабря.