Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Через плечо».



Ресурс опубликовал фото из чата фракции «Слуга народа». Из снимка видно, что глава пропрезидентской фракции Давид Арахамия обращается к своим коллегам с одной просьбой:



«Друзья, по ФОПам они потребовали назад все подписные. Я прошу, не обоср**есь ещё раз. Ничего больше не подписывайте, никаких внеочередных заседаний».



Как пишут в телеграм, Давид Арахамия, видимо, не хочет тратить время и приходить на внеочередное заседание Рады, чтобы проголосовать за отсрочку кассовых аппаратов для ФОПов:



«Ну это понятно. Нужно же купить всем подарки и улететь на отдых», — отметил ресурс.



Стоит добавить, что внеочередное заседание по ФОПам должно было состояться. За его проведение собрали необходимые 150 подписей. Но чуть позже 12 нардепов отозвали свои подписи и в Раде началась дискуссия, можно ли считать эти отозванные подписи действительными и, всё-таки, провести внеочередное заседание.



Для обсуждения сего вопроса работу парламента остановили на 30 минут, но дискуссия затянулась на 2,5 часа. По итогу, как видно из сообщения Арахамии, внеочередного заседания не будет и он очень надеется, что голосов для его проведения не найдется.

Напомним, ранее Александр Корниенко рассказал, почему «Слуги народа» так часто попадают в различные скандалы.