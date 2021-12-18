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Астрологи предупреждают представителей трех знаков Зодиака о возможных предпосылках измены и предательства в 2022 году. Предупрежден — значит защищен.

Овен

Овнам нужно постараться отвлечься от карьеры, ради которой они большую часть времени уделяют работе. Из-за недостатка внимания, которое партнер ощущает уже сейчас, он может в 2022 году начать искать отношения на стороне. И не нужно проявлять излишнюю подозрительность. Пока этого не случилось Овнам следует просто пересмотреть свои жизненные приоритеты, потому что их постоянное отсутствие вряд ли кто-то будет терпеть.

Дева

Девам нужно отказаться от излишней требовательности к партнеру. В том, что не все, и не всегда у них идет по плану, вины партнера нет. Овнам не следует также пытаться держать его в ежовых рукавицах, это может привести аоборот к обратному результату.

Весы

Весы могут прямо столкнуться с изменой. Как реагировать на предательство — придется решать им самим. Астрологи предупреждают, что можно сделать вид, что ничего не происходит. Но стоит ли продолжать поддерживать токсичные отношения ради видимости счастья?

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