Как информирует «НБН», на этот раз об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

На своей странице в социальной сети «Фейсбук» он, ссылаясь на информацию CNN, отметил, что Российская Федерация продолжает наращивать военный контингент вблизи нашей страны.

Журналист отмечает, что по состоянию на сегодняшний день рядом с рубежами Украины Россия сосредоточила более пятидесяти батальонных тактических групп. Более того, Кремль не останавливается на этом, продолжая переброску войск.

Согласно обнародованной информации, якобы у России есть планы разместить еще шесть таких групп.

Как известно, на днях в России предъявили Соединенным Штатам Америки собственный проект соглашения о «гарантиях безопасности», что, по мнению журналиста Бутусова, больше напоминает ультиматум. В частности, в Москве потребовали от американцев выполнить ряд условий, среди которых и отказ Киеву в членстве Украины в Альянсе.



Юрий Бутусов считает, что та ситуация, которая сегодня складывается вокруг Украины, является весьма тревожной. В частности, он обратился с призывом к военному руководству нашей страны немедленно повысить боеспособность армии.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что местные жители Горловки сообщили о боевых действиях в городе.