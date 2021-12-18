

Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», во время разговора с «главами» так называемых «министерств» временно оккупированных районов Донецкой области Денис Пушилин отметил, что средства в ОРДО уже появились, но их нельзя тратить.Возмущенные такой информацией люди начали задавать вопросы оккупантам.

В частности, люди пишут:

«Но почему нельзя?»; «Ведь если деньги таки есть, тогда почему рабочим не выдать задолженность по заработной плате? Почему людям не раздать премии? Ведь это все многократно обещали нам!»; «Где обещанная гуманитарная помощь людям из ОРДО?».

Кроме того, люди уличили главарей псевдореспублики в том, что они вместо реальных дел только то и думают, кого и куда ставить на должности, а кого менять, чтобы Пушилину было как можно удобнее.

«Куда нас такие правители заведут?», — написал один из местных жителей.

Напомним, ранее мы уже писали о военной ситуации на территории Горловки.