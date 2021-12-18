Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», во время разговора с «главами» так называемых «министерств» временно оккупированных районов Донецкой области Денис Пушилин отметил, что средства в ОРДО уже появились, но их нельзя тратить.Возмущенные такой информацией люди начали задавать вопросы оккупантам.
В частности, люди пишут:
«Но почему нельзя?»;
«Ведь если деньги таки есть, тогда почему рабочим не выдать задолженность по заработной плате? Почему людям не раздать премии? Ведь это все многократно обещали нам!»;
«Где обещанная гуманитарная помощь людям из ОРДО?».
Кроме того, люди уличили главарей псевдореспублики в том, что они вместо реальных дел только то и думают, кого и куда ставить на должности, а кого менять, чтобы Пушилину было как можно удобнее.
«Куда нас такие правители заведут?», — написал один из местных жителей.
Напомним, ранее мы уже писали о военной ситуации на территории Горловки.
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