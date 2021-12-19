Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью Данилова «Апострофу», восемнадцатого декабря, секретарь СНБО рассказал, является ли критически опасным то, что российские войска были стянуты к украинским территориям.

Цитата из заявления Данилова:

«Существует ли в настоящее время на границе с Украиной скапливание войск государства-оккупанта? Да, есть такое. Однако они уже не настолько критичны для того, чтобы сейчас можно было утверждать, что уже «завтра они начнут».

При этом Алексей Данилов добавил:

«Мы не видим сейчас этого… Мы все конкретно понимаем сейчас, что происходит на территории России на расстоянии четырех сотен километров от украинской границы. Мы прекрасно понимаем, что это за группировки там. Также мы знаем об их численности. У нас есть данные относительно того, чем именно они оснащены. Все это мы контролируем».





Помимо того, секретарь СНБО высказался относительно вероятности начала агрессии РФ в ближайшее время:

«По состоянию на сегодняшний день мы не видим такой опасности. Но может ли она завтра появиться? Конечно, может. Мы ведь не можем знать, что в головах тех людей, которые сидят в Кремле…».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Британии сделали заявление относительно того, намерены ли они отправлять свой спецназ на территории нашей страны для сдерживания российских войск.