Как информирует «НБН», в ходе интервью «Апострофу» секретарь СНБО Данилов рассказал, есть ли в настоящее время причины для введения таких ограничений в украинском государстве.

По его словам, таких причин на данный момент нет. Данилов отметил:

«Лично бы я не стал пугать украинцев сейчас тем, что вот-вот могут ввести военное положение у нас. Ведь такого рода решение будет напрямую зависеть от обстоятельств в стране, которые будут происходить. Я точно могу сказать, что по состоянию на сегодняшний день таких обстоятельств в государстве нет. В случае же, если завтра что-то изменится в этом плане, то будут приняты соответствующие решения. Никто не собирается затягивать время с этим».

Помимо того, Алексей Данилов убежден, что такой ситуации в стране, которая происходила в 2014-м, когда ВСУ защищали Украину, уже точно не будет.

«Сейчас, вдруг что, все целенаправленно будут делать свою работу согласно собственным инструкциям и полномочиям. Все решения и действия будут выполняться в зависимости от того, что должно происходить в Украине на сегодняшний день», — добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Данилов рассказал о вероятности наступления войск РФ уже завтра.