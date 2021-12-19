Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что больше 3 миллионов граждан Украины воспользовались программой «єПідтримка».

Больше 3 миллионов украинцев подключили услугу на 19 декабря и уже получили выплаты за вакцинацию от коронавирусной инфекции, информирует «НБН».

«Монобанк», «Альфа-банк» и «А-банк» позволили своим клиентам получить деньги раньше, открыв доступ к счетам раньше, чем другие банки. Пользователи других финучреждений получат начисления в течение 10 дней.

Федоров сообщил, что те украинцы, которые получили 1000 гривен за «зеленый» ковид-сертификат уже начали тратить средства.

Самыми популярными категориями расходов стали книги, билеты в кинотеатры и билеты «Укрзалізниці».

Министр напомнил, что проект с выплатами за прививки от коронавируса будет действовать год, поэтому все украинцы успеют получить и потратить обещанные государством деньги.

Ранее Федоров сообщил об официальном запуске программы. Министр рассказал, что проект стартовал еще неделю назад, поэтому больше 4 миллионов украинцев успели поучаствовать. Также он рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы получить деньги за вакцинацию.