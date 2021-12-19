Как информирует «НБН», на сайте rznonline.ru были опубликованы слова Стешина о том, что ВСУ в настоящее время имеют все шансы деоккупировать временно захваченные Российской Федерации территории Донбасса, так как у боевиков нет никаких ресурсов противостоять украинским защитникам. При этом он добавил, что есть одно «но», подразумевая, что за ОРДЛО стоит некая сила – российская армия.

По словам пропагандиста, войска России прекрасно видят, что Украина сейчас якобы рвется атаковать временно оккупированные земли Донбасса. По этой причине российские военные находятся в постоянной готовности предоставить серьезный отпор Киеву.

Он отмечает, что от наемников РФ на Донбассе требуется совсем немного – продержаться до того времени, пока авиация России начнет спецоперацию по вынуждению украинского государства к миру.

Помимо того, сторонник агрессии Кремля в Украине добавил, что для боевиков донецкая и луганская земли являются родными, и они будут противостоять в сражении с ВСУ до последнего.

Напоследок Дмитрий Стешин добавил, что если украинские войска имеют расчет легко победить, то это им не удастся.

screenshot — rznonline.ru

С ситуации на фронте известно, что российско-оккупационные войска продолжают нарушать договоренности, достигнутые в ходе «Минского процесса», обстреливая ВСУ, в частности, из запрещенного вооружения. Но в целом ситуация остается под контролем украинских защитников.

Напомним, ранее глава Минобороны Украины Резников озвучил потери в составе ВСУ от рук российских снайперов за 2021 год.