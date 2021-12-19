Как информирует «НБН», на брифинге с министром обороны Дании Брамсеном, восемнадцатого декабря, Алексей Данилов заявил, что члены незаконных вооруженных формирований России на Донбассе на протяжении текущего года убили сорока трех украинских военных. И это речь только о тех падших за свободу нашей страны воинах, которые погибли от рук российских снайперов.

Цитата из заявления Резникова:

«В июле месяце 2020-го было достигнуто соглашение относительно режима прекращения огня. Вражеская сторона придерживалась этой договоренности почти 5 месяцев. Но в январе 2021-го российские войска начали нарушать режим тишины, коварно применяя снайперские винтовки для убийства украинских защитников. Есть ли в этом цинизм? Да! Ведь когда снайпер врага делает выстрел, то мониторинговая миссия СММ ОБСЕ его не слышит и не видит!».

Министр обороны Украины добавил, что лучшая тактика для того, чтобы погасить снайперский огонь – это артиллерийские удары, или открытие огня из минометов и гранатометов.



По словам Резникова, коварство войск РФ заключалось именно в том, чтобы снайпер тихо выстрелил, убил украинского военного и, конечно же, дождаться пока украинская сторона откроет огонь в ответ из артиллерии. В итоге СММ ОБСЕ, как говорит министр, зафиксировало бы нарушение со стороны ВСУ. А россияне бы потом на телевидении кричали, что это именно украинская сторона нарушает соглашения, достигнутые в Минске.

«За 2021-й год украинская сторона потеряла «двухсотыми» 43 военных от рук российский снайперов», — подытожил министр обороны.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Великобритания не намерена отправлять своих военных в Украину для сдерживания агрессии РФ.