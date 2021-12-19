В эфире «Телевизионной службы новостей» на телеканале «1+1» главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что вскоре украинцам будет необходимо делать третью вакцину от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует делать третью дозу вакцины от коронавирусной инфекции любыми одобренными ведомством препаратами. К совету ВОЗ прислушались и в Украине, информирует «НБН».

Кузин сообщил, что вероятно финальное решение по этому вопросу будет известно в январе следующего года с появлением окончательных рекомендаций от ВОЗ и ЕС.

Ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что украинцев будут вакцинировать третьей дозой, когда больше 60% граждан сделают хотя бы одну прививку от коронавирусной инфекции.

Напомним, что врач-иммунолог подтвердил, что две дозы препарата от COVID-19 не дают полноценную защиту от инфекции. По его мнению, третья прививка обязательна для тех людей, которые сделали две дозы вакцины, но не переболели коронавирусом.