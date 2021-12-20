Так, в интервью «Украина.ру», о чем пишет «НБН», руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев рассказал, что в случае развала ГТС Украины, Кабинету министров придется пойти на шаг по реверсу «голубого топлива» из Словакии.

Цитата из заявления аналитика:

«В случае непригодности ГТС Украины, правительство в какой раз заявит о «зраде», а в итоге поднимет цены на газ. Как я понимаю, уже сейчас идет подготовка к тому, что реально будет реверс из Словакии. Причем такой процесс точно неизбежен. И если в настоящее время не решить вопрос с консорциумом, то у Киева просто не останется шансов модернизировать газотранспортную систему».

Эксперт также выразил мнение, что передача газотранспортной системы Украины Соединенным Штатам Америки весьма маловероятна, ведь ГТС является национальным достоянием, стратегическим ресурсом нашей страны. Напоследок Золотарев спрогнозировал, что в случае сохранения статуса-кво, то система станет непригодной на протяжении десяти следующих лет.

screenshot — ukraina.ru

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