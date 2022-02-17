Как информирует «НБН», в интервью одному из СМИ руководитель центра аналитики «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил, что «пена, которую взбили политики Запада и их пресса» вокруг вероятного вторжения России в Украину, уже совсем скоро полностью испарится.

Дословно из заявления Андрея Золотарева:

«На данный момент можно сказать, что пик уже позади. Теперь ситуация с нагнетанием обстановки будет постепенно гаснуть. Это все продлится еще несколько недель. Цель всего этого одна. И она заключается в том, чтобы Киев самостоятельно отказался от своего стремления вступить в Организацию Североатлантического договора, а также в полной мере выполнил договоренности, достигнутые в рамках «Минска».

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Примечательно, что еще один политический эксперт Вадим Карасев считает, что заявления Москвы о вероятности признания Россией ОРДЛО делаются для того, чтобы Украина приступила к выполнению Минских соглашений.