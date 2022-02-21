Как информирует «НБН», более подробно об этом свое мнение эксперт высказал в интервью СМИ.

Так, согласно словам политолога, власти Украины, в том числе и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Зеленский, прекрасно понимают, что выполнение Минских соглашений равносильно для них самоубийству. Таким образом, учитывая значительную эскалацию на Донбассе, эксперт добавил, что история с «Нормандским форматом» и Минскими соглашениями подходит к завершению.

Признание ОРДЛО или заключение более глобальных соглашений по Украине

Прямая речь Андрея Золотарева:

«Теперь же стороны будут исходить от того, какие обстоятельства будут происходить, от всех тех ситуаций, которые будут складываться в новой реальности. И это может быть все, что только угодно. В том числе и признание Кремлем ОРДЛО, а может и заключение более глобальных соглашений по Украине. Но точно ясно, что уже не будет так, как было последние восемь лет».

Напоследок руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев добавил, что осталось совсем мало времени для того, чтобы решить конфликтную ситуацию вокруг Украины.

screenshot — ukraina.ru

Ранее еще один эксперт в области политики, политолог Вадим Карасев предложил свои варианты, как можно вывести Украинское государство из кризиса, в котором оно оказалось.