Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты социологического исследования от социологической группы «Рейтинг».

В Украине премьер-министр назначается и освобождается решением Верховной Рады Украины.

Социологи предложили украинцам представить, что премьер-министра можно выбрать на выборах и спросили, за кого они бы проголосовали в таком случае. Респонденты озвучили разные имена. Однако список возглавил бывший премьер-министр Владимир Гройсман (14%). На данный момент он не занимает никаких государственных должностей, а его партия «Украинская Стратегия Гройсмана» сейчас не представлена в парламенте.

Второе место заняла экс-премьер, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. За нее свой голос отдали 12% опрошенных.

Закрывает топ-3 один из лидеров «ОПЗЖ», народный депутат Юрий Бойко (11%).

Кроме того, 10% опрошенных сказали, что хотят видеть премьером экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова. Немного меньше 9% — экс-премьера Арсения Яценюка.

Нынешнего главу Кабмина Дениса Шмыгаля хотят видеть на посту премьера 3% опрошенных.

Кроме того, украинцы рассказали, кто из представленных в списке премьеров Украины, смог бы улучшить нынешнее экономическое положение Украины. Лидером этого рейтинга тоже стал Владимир Гройсман (34%). На втором месте Юлия Тимошенко (26%). С отрывом в 1% топ-3 закрывает Арсений Яценюк (25%).

Примечательно, что на четвертом месте оказался экс-премьер времен президентства Виктора Януковича Николай Азаров. Несмотря на то, что он сбежал в РФ, за него свой голос отдали 21% опрошенных.

Опрос был проведен в период с 14 по 16 декабря. Участниками исследования стали 2 тыс. респондентов.

Ранее мы писали: вернется ли Донбасс в Украину — опрос показал неожиданный результат.