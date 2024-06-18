Руководитель внешнеполитического ведомства в ходе совместной пресс-конференции с первой леди Украины Еленой Зеленской высказался о возвращении украинцев на родину, сообщает «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Дипломат убежден, что правильные слова, инструменты и взаимодействие поощрят граждан Украины возвращаться домой из других стран. Также, по словам главы МИД, в этом вопросе людей нельзя «дожимать».

Министр отметил, что иностранные правительства довольны тем, что наши соотечественники адаптируются в их обществах, живут и работают. При этом они хотят помочь Украине вернуть ее граждан домой.

Кулеба отметил, что некоторым землякам некуда возвращаться, кому-то сложно сделать это из-за болезни или необходимости ухода за близкими, или из-за других гуманитарных причин. Однако все остальные украинцы за границей имеют наглядный пример соотечественников, которые сейчас живут, растят детей и развиваются в родной стране.

Также в ходе пресс-конференции глава МИД высказался о возможном участии Путина в будущих Глобальных саммитах мира.