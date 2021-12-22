Об этом сообщает «НБН».

Журналист, делегат от Украины в ТКГ Денис Казанский в социальной сети Twitter показал фото, сделанное на автовокзале оккупированного Луганска. На автовокзале боевики повесили объявление, в котором сказано, что люди могут пользоваться Wi-fi только за деньги.

За 5 минут пользования Wi-fi придется заплатить 50 рублей (около 19 гривен).

Журналист Денис Казанский прокомментировал ситуацию. По его словам, боевики, как только не наживаются на плачевной ситуации в ОРЛО, которую сами же и создали.

«Луганск. На автовокзале боевики организовали платный вай-фай для желающих ехать на подконтрольную территорию. Как только «защитники Донбасса» не наживаются на ситуации, которую сами и создали», — пишет журналист.

Нововведение российских оккупантов на автовокзале в Луганске не осталось без внимания пользователей соцсети.

«Телефонов мобильных на цепи еще нет?». «Так это российская фишка, у них так в аэропортах и вокзалах всегда было», — пишут пользователи.

Луганск. На автовокзале боевики организовали платный вайфай для желающих ехать на подконтрольную территорию.



Как только «защитники Донбасса» не наживаются на ситуации, которую сами же и создали. pic.twitter.com/wH9hLVJoI0 — Денис Казанський (@den_kazansky) December 22, 2021

Ранее мы сообщали, что Казанский сообщил, в чем Украина обошла Россию.