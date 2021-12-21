Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал журналиста Дениса Казанского.

Журналист, делегат от Украины в ТКГ Денис Казанский заявил, что по итогам 2021 года в Украине был установлен рекорд – в нынешнем году ВВП Украины составил 195 миллиардов долларов.

По словам Казанского, это, конечно же, огромный успех, учитывая то, что на Донбассе идет война, а Россия отняла у нас часть территорий. Журналист уверен, что об этих успехах Украины никогда не расскажут на российском телевидении топы российской пропаганды – Ольга Скабеева, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев и другие.

Кроме того, Казанский сравнил минимальные зарплаты в Украине и в РФ и пришел к выводу, о котором тоже никогда не расскажут на росТВ. Как известно, сейчас в Украине минимальная зарплата составляет 6500 гривен. В пересчете на российские рубли – это около 17, 5 тыс. рублей. В то время как в России размер минимальной зарплаты составляет 12,792 рубля, а с 2022 года – 13, 890 рублей.

«То есть, на несколько тысяч меньше, чем в Украине. Да-да, в «воюющей, нищей Украине», которая якобы «замерзает и голодает», уровень минимальной зарплаты выше, чем в «великой России», которая «встает с колен»… Это по-настоящему табуирована тема для всей машины российской пропаганды. Потому, что если они начнут это рассказывать, то рухнет миф о «великой, процветающей» России, которой на самом деле не существует», — сказал Казанский.

Также, по словам Казанского, данная информация рушит миф российских пропагандистов о «замерзающей» Украине. Поэтому Казанский уверен, что в РФ эти цифры не прозвучат.

Ранее мы сообщали, что Казанский внезапно согласился со словами Путина о Донбассе.