Информацию передает «НБН», ссылаясь на Glavred.info.

В Пенсионном фонде назвали основания для прекращения выплат.

В первую очередь это касается тех пенсионеров, которые трудоустроились, но не сообщили об этом органы ПФУ в установленный 10-дневный срок.

Дело в том, что неработающим пенсионерам регулярно производится перерасчет пенсионных выплат, связанный с увеличением минимального размера пенсий, прожиточного минимума для нетрудоспособных, а также за сверхурочный стаж. Кроме того, выплачивается ежемесячная надбавка в размере 150 гривен тем, кто воспитывает несовершеннолетних детей.

Работающим пенсионерам такие выплаты не положены, поэтому переплаченные суммы будут взысканы с пенсионеров, которые не сообщили о своем трудоустройстве.

Пенсионные выплаты могут вообще прекратить выплачивать тем, кто устроился на работу, дающую право на пенсию за выслугу лет.

В ПФУ предупреждают о регулярных проверках реестров государственного страхования физических и юридических лиц, и все равно, рано или поздно, информация о недобросовестных пенсионерах станет известна.

А после проверки и сверки будут начислены и взысканы все излишне уплаченные пенсионные выплаты.

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