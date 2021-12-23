Информацию передает «НБН», ссылаясь на Vesti-ua.net.

А недавно Министерство обороны утвердило список профессий и специальностей для военнообязанных. Все женщины, занимающие определенные должности или работающие по указанным профессиям, обязаны будут стать на воинский учет.

Данный перечень охватывает сотни специальностей и профессий, среди которых бухгалтеры, менеджеры и юристы.

Обязанность по контролю за соблюдением воинского учета возложена на руководителей предприятий-работодателей. Они обязаны обеспечить, чтобы все женщины, занимающие должности, указанные в перечне, своевременно стали на учет в военкомате. А при приеме на работу проверять наличие у женщин отметки о постановке на воинский учет.

В свою очередь военные комиссариаты будут осуществлять постановку женщин на учет исходя з наличия двух условий.

1. Занимаемая должность или профессия есть в списке.

2. Состояние здоровья, по заключению военно-врачебной комиссии, позволяет женщине быть пригодной для прохождения военной службы.

Находиться в запасе военнообязанные женщины, также как и мужчины, будут до достижения ими 60 лет.

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