Информацию передает «НБН», ссылаясь на Аpostrophe.ua.

Вместе с ем, астрологи выделили трех представителей Восточного календаря, для которых наступающий год будет особенно удачным. Для них откроется финансовый портал, который одарит их богатством и приятными подарками.

Быки

Представители этого знака смогут вздохнуть с облегчением. Период невезения для них закончится. Впереди много задач, но они будут решаться легко и непринужденно. Везение будет сопутствовать Быкам во всех сферах жизни, а особенно в любви. Многие представители этого знака встретят свою половинку и захотят создать семью.

Лошади

Для Лошадей наступает звездный шанс. Астрологи предсказывают им успехи в делах и продвижение по служебной лестнице уже с самого начала года. Это станет залогом для существенного увеличения доходов. Не исключено и появление новых источников поступления денег. В личной жизни Лошадей также ожидаются приятные перемены.

Обезьяны

Обезьянам повезет избавиться от токсичных и завистливых людей в своем окружении. Перед ними откроется большое количество возможностей, которые позволят увеличить доход и успешно развить свой бизнес.

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