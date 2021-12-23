Об этой информации сообщил «Трибун», передает «НБН».

Отмечается, что груз прошел через КПВВ «Новотроицкое». Прежде всего, он прибыл на территорию ОРДО – именно там несколько грузовиков пересекли контрольно-пропускной пункт. Как оказалось, речь идет о гуманитарной помощи со стороны Международного комитета Красного Креста (МККК).

Известно, что внутри фур спрятаны строительные материалы. Их общий вес составляет 9, 145 тонн. Ожидается, что гуманитарный груз будут использовать для ремонта и восстановления социальных объектов, которые пострадали из-за обстрелов сепаратистов. Однако, к сожалению, пока точно неизвестно, доходят ли подобные жесты помощи для своих адресатов или же сепаратисты используют их в своих целях.

Напомним, как сообщалось ранее, Пушилин предрек Донбассу новую катастрофу: главарь ОРДО обратился к мировому сообществу.