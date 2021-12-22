Об этой информации сообщили росСМИ, сославшиеся на сепаратистские ресурсы, передает «НБН».

Как считает Пушилин, Украина якобы намеревается устроить на территории Донбасса катастрофу гуманитарного масштаба. Он считает, что Запад или же сам Киев хочет применить оружие химического производства.

Денис Пушилин так же обозначил, что армия Украины якобы все еще наращивает силы вплотную с линией соприкосновения. Более того, на фоне всего вышеупомянутого, глава сепаратистов призвал мировое сообщество не допустить применения химоружия на мирном населении.

«Эта страна хочет устроить на нашей территории катастрофу гуманитарного и техногенного масштаба! Это, в свою очередь, приведет к негативным последствиям для всего земного шара!», — выразился он в конце.

Напомним, Россия поставила ультиматум Киеву по Донбассу: стало известно, о чем предупредил МИД РФ.