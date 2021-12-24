Информацию передает «НБН», ссылаясь на Оbozrevatel.com.

В ходе проверки выяснилось, что самые большие доплаты начисляли себе руководители медицинских учреждений, которые фактически непосредственно не принимали участия в лечении больных.

В качестве примера приведен случай в Николаеве, где директор одного из медицинских центров ежемесячно доплачивал себе к окладу почти 90 000 гривен.

При этом санитарки, которых вынужденно привлекали к работе на «скорой», из-за нехватки медперсонала, не получали вообще ничего.

По словам руководителя Счетной палаты Валерия Пацкана, аудиторы обнаружили огромную разницу в выплатах доплат медикам.

Так 43% медперсонала получали доплаты в размере менее 9 800 гривен, тогда как 1%, как правило из руководящего состава, получал более 179 500 гривен.

Как отметил глава Счетной палаты, такая ситуация стала возможной, потому что Минздрав не обеспечил надлежащий контроль за осуществлением доплат медицинским работникам в рамках борьбы с COVID-19, что привело к существенным перекосам.

«В большинстве случаев наибольшие доплаты получали руководители и админперсонал медучреждений, а младшим медсестрам – санитаркам порой вообще ничего не доплачивали», – заявил Пацкан.

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