Информацию передает «НБН», ссылаясь на Аpostrophe.ua.

В тот момент, когда президент Зеленский произносил речь с трибуны и говорил о том, что в Украине «все послы – чрезвычайные», телевизионные камеры перенаправили в зал, а там тоже стоял Зеленский в обществе своей супруги Елены и главы МИД Дмитрия Кулебы и аплодировал самому себе.

Видимо телевизионщики допустили промах при монтаже видео, а на Банковой этот момент «проморгали».

Эта забавная оплошность стала поводом для разговоров о том, что у Зеленского появился двойник, который сопровождает первую леди, пока супруг занимается государственными делами.

Данная встреча Зеленского с работниками украинских дипломатических служб проходила в президентской резиденции «Синегора» в селе Гута на Прикарпатье, где отмечал ранее свой скандальный юбилей глава Офиса президента Андрей Ермак.

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