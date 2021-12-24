Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на социологическое исследование группы «Рейтинг».

Украинцы рассказали, кого они считают олигархами. В список попали известные представители большого бизнеса.

Условное первое место делят между собой бизнесмены Игорь Коломойский (94%) и Ринат Ахметов (94%). Однако не только их украинцы отнесли в список олигархов.

В этом же списке фигурируют и другие не менее известные имена. Среди которых и экс-президент Петр Порошенко (89%), бизнесмен Виктор Пинчук (82%), подсанкционный бизнесмен Дмитрий Фирташ (80%).

Кроме того, украинцы называют олигархами некоторых народных избранников: Сергея Левочкина, Юрия Бойко и Вадима Новинского.

Интересен тот факт, что, по мнению некоторых украинцев, действующий президент Украины Владимир Зеленский тоже является олигархом. Такого мнения придерживаются 55% опрошенных.

Оценивая закон о деолигархизации, 33% респондентов назвали его популистским шагом. При этом 21% опрошенных считают, что этот закон реально поможет уменьшить влияние представителей крупного бизнеса в стране.

23% опрошенных считают, что этот закон является попыткой президента и его окружения перераспределить собственность в экономике и стать олигархами. Еще 11% опрошенных считают, что этот закон является инструментом для борьбы с оппозицией.

Участниками исследования стали 2005 человек. Опрос был проведен в период с 24 ноября по 1 декабря этого года.

Ранее мы писали, что опрос показал отношение украинцев к НАТО.