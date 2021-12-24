Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на выпуск авторской программы Янины Соколовой «Соромно».

Журналистка и телеведущая Янина Соколова не смогла дозвониться пятому президенту Петру Порошенко в прямом эфире. На этой неделе, как известно, ему объявили подозрение в госизмене. Политик сейчас находится за пределами Украины.

Однако после неудачной попытки дозвониться к Порошенко, Соколова решила позвонить его супруге – Марине Порошенко и обо всем ее расспросить.

Марина Порошенко ответила на телефонный звонок и сказала, что ее супруг и она сейчас находятся в Польше.

«Петр Алексеевич сейчас в Польше, у него действительно дипломатические встречи. Очень позитивные, чувствуется поддержка Украины в Польше. И чувствуется, что здесь действительно очень дружественная атмосфера. Петр Алексеевич выехал раньше, а я к нему позже присоединилась. Еще продолжаются встречи, переговоры. Еще планируются в следующие дни интервью с польскими и немецкими журналистами», — поведала экс-первая леди страны.

Кроме того, Марина Порошенко заявила, что европейские дипломаты выражают свою поддержку экс-президенту в связи с последними событиями.

Также экс-первая леди Украины сказала, что они с супругом будут встречать Новый год в семейном кругу, с детьми. Однако где они будут встречать новогодние праздники, Порошенко не сказала.

«Как раз все сейчас решается», — сказала она.

Ранее мы сообщали, что Янина Соколова неожиданно обратилась к Поклонской.