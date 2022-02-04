Об этом сообщает «НБН».

Телеведущая, супруга подсанкционного лидера «ОПЗЖ» Виктора Медведчука примеряла образ нищей женщины для второго сезона своего проекта «Паломница». Соответствующее видео можно увидеть на ее YouTube-канале. На кадрах едва ли можно узнать Марченко, которую сильно загримировали для образа женщины, которая живет в нищете. Она порассуждала о помощи для бездомных и нищих.

«Как много благородства в этом инвалиде бездомном», — говорит на ролике жена кума президента РФ Путина.

Позже в ролике телеведущая смывает свой грим и снимает парик.

Оксана Марченко в образе нищей женщины. Фото — скриншот YouTube

Отреагировала на поступок Марченко известная журналистка и телеведущая Янина Соколова. Она, обращаясь к Марченко, сказала, что не верит в ее благородство.

«Оксана, в благородство я верю, но только не в ваше», — сказала Соколова в своей программе «Соромно».

Как известно, в феврале прошлого года СНБО ввел санкции против лидера «ОПЗЖ», кума российского президента Путина Виктора Медведчука и его супруги, телеведущей Оксаны Марченко. Санкционные ограничения против пары ввели из-за финансирования терроризма.

Ранее Янина Соколова неожиданно обратилась к Поклонской.