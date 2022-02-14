Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал Янины Соколовой.

Журналистка и телеведущая Янина Соколова обратилась к россиянам на фоне информации о том, что в ближайшие дни Россия может пойти на полномасштабное вторжение в Украину. Соколова обращаясь к гражданам РФ, перешла на русский язык.

Первым делом она отметила, что Россия уже 8-й год ведет войну против Украины, захватила часть территорий и убила тысячи человек.

Кроме того, она подчеркнула, что у Украины нет желания нападать на РФ, а также заявила, что в нашей стране нет преследований русскоязычных. По словам представительницы СМИ, все это выдумки российской пропаганды. Она призвала россиян не верить тому, что им говорят на экранах росТВ.

«У Украины нет желания нападать на Россию. В Украине нет НАТО, которое собирается каким-то образом, с каких-то сторон напасть на РФ и отобрать территории. О чем вы? Это не происходит», — заявила Соколова.

Журналистка, подчеркнула, что Украина – суверенное и независимое государство, которое имеет право стремиться в НАТО и ЕС.

«Даже, если это случится, через 5-10 лет мы не собираемся ни на кого наступать. Мы туда хотим вступить ради защиты, ради защиты от режима Путина», — сказала она.

Телеведущая призвала россиян заняться своей страной и своими проблемами, а также не молчать и выступить против войны РФ с Украиной. Соколова заявила, что украинцы будут защищаться, если российские солдаты и военная техника пойдут в наступление.

«Сразу скажу: украинцы не будут стоять, и ждать пока российские танки внутрь заедут. Когда они переступят границу – они будут отбиваться… Если к нам будут заходить с автоматом, то наш автомат молчать не будет», — подытожила Соколова.

Ранее журналистка Соколова дала совет жителям оккупированного Донбасса.