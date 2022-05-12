В интервью программе «Зірковий шлях» журналистка ответила на вопрос, как она относится к согражданам, которые осуждают друг друга за выезд из страны. Соколова рассказала, что она вернулась домой из-за границы, однако не каждый украинец имеет силы и возможность сделать так же, информирует «НБН».

Телеведущая заверила, что она никого не осуждает и не советует другим, поскольку все украинцы находятся в разных обстоятельствах и психологическом состоянии. При этом в конфликтах между соотечественниками Соколова видит позитив.

По словам журналистки, ссоры и обвинения – признак того, что ее сограждане «адаптировались» к войне и их расшатанная психика преодолела стресс. Желание украинцев конфликтовать свидетельствует о том, что у них нет страха и есть жизнь. Соколова считает, что это ментальная особенность нашего народа.

Напомним, что группа «Рейтинг» провела опрос среди украинских беженцев, поинтересовавшись у них, намерены ли они возвращаться домой, как только боевые действия закончатся. Социологи выяснили, сколько украинцев вернутся на родину после войны.