Об этом передает «НБН» ссылаясь на результаты соцопроса проведенного компанией «Active Group» в период с 17 по 20 декабря 2021 года.



У украинцев спросили, могла ли новая власть в феврале 2014 года сделать так, чтобы Крым остался в составе Украины. На это были даны такие ответы:



скорее да — 29%

да, вполне — 23%

скорее нет — 19%

точно нет — 12%

Украинцев также спросили, можно ли возложить всю вину в потере Крыма на сбежавшего экс-президента Виктора Януковича. На этот вопрос положительно ответили 39%.



Ещё 24% ответили, что в потере полуострова, в первую очередь, виноват тогдашний президент и Верховный главнокомандующий Александр Турчинов. Частичную вину на Турчинова возлагают уже 53% респондентов.



Кроме этого, к виновникам оккупации Крыма украинцы причислили олигархов, ВСУ и самих жителей полуострова.

Напомним, ранее Путин рассказал, что случилось в Крыму и на Донбассе в 2014 году.