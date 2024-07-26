Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании, вопреки тому, что подобные празднования ведутся по всей территории государства-террориста, ключевое событие должно было состояться в Санкт-Петербурге, где российские корабли «шествуют» парадом по течению Невы к военно-морской базе в Кронштадте.

Аналитики военной разведки Великобритании утверждают — в этом году Кронштадтская часть парада, проведение которой запланировано на 28 июля 2024 года, будет отменена из принципов безопасности.

При этом, подобное аннулирование военных мероприятий в РФ — не первый инцидент, когда идентичные парады отменяются после полномасштабной агрессии против Украины, например, отказ от прохождения так называемого «Бессмертного полка» в сакральное для захватчиков 9 мая.

В Минобороны Великобритании резюмировали: это наиболее громкое отмененное событие, однозначно свидетельствующее о нарастающей тенденции — Россия не в состоянии гарантировать защиту собственных сил.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе Британии прогнозировали сроки, за которые армия Путина сможет оккупировать 4 области Украины.