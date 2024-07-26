Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источник в Крыму, заявил, что Силы обороны Украины для атаки на аэродром «Саки» применили минимум 4 баллистические ракеты ATACMS, информирует «НБН».

Сообщается, что в результате удара по авиабазе «вторая армия мира» полностью потеряла радиолокационную станцию. Также было по меньшей мере одно попадание в боекомплект, что сопровождалось последующей детонацией снарядов.

По словам собеседника, недалеко от склада с боеприпасами стояли бомбардировщики Су-24. По предварительной информации, повреждены три самолета.

Также прилет по аэродрому ликвидировал 5 оккупантов, среди них есть офицеры. Один из обломков ракеты попал в пункт управления противовоздушной обороны авиабазы.

Напомним, в Генштабе ВСУ подтвердили атаку защитников на аэродром.