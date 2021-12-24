Об этом передает «НБН» ссылаясь на выступление Арестовича в эфире программы «Вартові еспресо».



Отвечая на вопрос телеведущей на вопрос, кто решился обязать женщин становиться на военный учет, советник Ермака заявил:



«Ну простите, гендерное равенство. Женщины этого же добивались всё время? Вот и добились: от женщин и мужчин требуют одного и того же!».



Правда, чуть позже Алексей Арестович всё же отметил, что военный учет не значит, что украинок будут призывать на военную службу:



«Всё это сделано с целью узнать, какие специальности есть у людей. Потому что в случае введения военного положения женщинам придется занять рабочие места мужчин, которых отправят воевать».

Напомним, ранее мы писали, что украинские женщины станут военнообязанными.