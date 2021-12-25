Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Думской», вчера, двадцать четвертого декабря, в порт города Одессы зашел французский корабль Auvergne D654. Военное судно пришвартовалось к девятнадцатому причалу Морского вокзала.

На борт НАТОвского корабля взлшел контр-адмирал Алексей Неижпапа — командующий Военно-морскими силами Украины. Примечательно, что этой уже десятое военное судно Альянса, которое посетило Одессу в 2021-м году.



В сообщении издания говорится:

«Этот корабль является наиболее современным судном во флоте Франции. В состав ВМС этой страны он был введен в феврале 2018-го. Длина корабля достигает ста сорока двух метров. Его ширина – двадцати метров. Осадка – пять метров».

Кроме того, в ВМС Франции отмечают, что фрегат имеет артиллерийское и ракетное вооружение. Помимо этого на нем имеется и авиационное вооружение, а точнее – вертолет NH90. Фрегат способен преодолеть расстояние в шесть тысяч морских мил, если будет двигаться со скоростью в пятнадцать узлов.

Фрегат Auvergne D654 в порту Одессы. Фото — dumskaya.net

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия массово стянула в Крым вооружение.

