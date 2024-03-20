Во временно захваченных регионах Украины личный состав «второй армии мира» получил инструкцию не разговаривать лишний раз с местными жителями, если этого не требуют должностные обязанности, информирует «НБН» со ссылкой на ЦНС.

Основанием для запрета российским «освободителям» общаться с украинцами в оккупации стало большое количество информации, которое население ВОТ собирает и передает Силам обороны. Также причиной соответствующего приказа бойцам ВС РФ является недоверие врага к местным жителям.

В Центре национального сопротивления подчеркнули, что это является свидетельством отсутствия контроля россиян над временно захваченными регионами в Украине.

Напомним, во вторник, 19 марта, российские СМИ сообщили об атаке беспилотников на Крым. В результате удара БПЛА по полуострову путинские войска понесли потери в живой силе и технике.