Как информирует «НБН», осуществляющая работу в сфере разведки компания Maxar Technologies, опубликовала новые фотографии, сделанные со спутника. Они демонстрируют новую концентрацию российских войск у границ с Украиной, в том числе на территории незаконно аннексированного Крымского полуострова.

Согласно обнародованным данным, россияне завезли на территорию Крыма сотни единиц бронетранспортеров, танков, САУ. Также на полуостров были стянуты средства противовоздушной обороны.

В сообщении говорится, что помимо этого, удалось зафиксировать силы, которые были сконцентрированы в городе Ельня (полигон Солоти), а также вблизи Воронежа (полигон Погоново).

Снимки, сделанные со спутника, были обнародованы информационным агентством Reuters (ФРГ).

Россия стянула военную технику в Крым. Фото — twitter.com/Mike_Eckel

Военная техника РФ в Крыму. Фото — twitter.com/Mike_Eckel

Согласно опубликованной информации, фотографии говорят о том, что РФ в последние недели активно продолжает стягивать военную технику на территории незаконно аннексированного Крымского полуострова. На снимках была показана база, которая располагалась в Крыму. Еще тринадцатого декабря она была наполовину пустой. А после там уже появились сотни единиц танков, БТРов, средств ПВО, а также самоходных артиллерийских установок.

Воронежская область. Полигон Погоново. Фото — twitter.com/Mike_Eckel

Представители компании Maxar Technologies подчеркнули:

«На протяжении последних тридцати дней благодаря снимкам, сделанных со спутника, удалось зафиксировать целый ряд новых войск РФ на территории Крымского полуострова. Кроме того, на нескольких полигонах на западе Российской Федерации вдоль украинской границы».

Напомним, ранее мы уже писали, что вторжение России в Украину на католическое Рождество отменяется.