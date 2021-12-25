Как информирует «НБН», о ситуации на фронте сегодня, двадцать пятого декабря, стало известно из сообщения пресс-службы операции Объединенных сил.

В сообщении отмечается:

«С наступлением сегодняшних суток представители незаконных вооруженных формирований России на Донбассе не нарушали режима прекращения огня».

По состоянию на сегодняшний день украинские военнослужащие, защищающие территорию нашей страны от агрессии РФ, продолжают выполнять задания по сдерживанию, а также отражению атак российских войск.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что в России заявили об отводе части войск от украинской границы.