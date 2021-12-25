Россия якобы отвела определенную часть своих войск от границы с украинским государством по причине того, что ЮВО в Ростове объявил об окончании «полевых занятий».

Как информирует «НБН», об этом рассказали средства массовой информации Российской Федерации со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

В ЮВО заявили, что десять тысяч российских военнослужащих возвратятся в места своей постоянной дислокации после проведения занятий. Мероприятия проходили на протяжении тридцати дней в нескольких регионах страны, в частности, и на российско-украинской границе.

В пресс-службе добавили, что батальонные тактические, а также тактические группы родов войск всех соединений осуществили мероприятия по подготовке на ротационной основе, используя модульную систему.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что согласно мнению российского политолога Белковского, Путин не намерен устраивать глобальную войну с Украиной.