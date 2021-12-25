Как информирует «НБН», в эфире «Украина 24» известный журналист нашей страны Дмитрий Гордон заявил, что по всей вероятности Андрей Ермак может готовиться к участию в следующих президентских выборах Украины. По его словам, именно нынешний глава ОПУ превзошел возможности всех своих предшественников.

В эфире телеканала Гордон заявил:

«В нашей стране еще никогда не было такого, чтобы государством руководил глава ОПУ. Андрей Ермак оказался гораздо мощнее, нежели любой другой глава АП Украины за все времена. Полагаю, что если у Зеленского сложатся неблагоприятные события, в то время, когда действующий президент поймет, что не может выиграть очередные выборы президента, то в таком случае от Банковой на президентские выборы отправят именно Ермака. И такой сценарий будет весьма логичным».

При этом Гордон добавил, что несмотря на такой возможный расклад, у Ермака очень мало шансов одержать победу и стать следующим президентом Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что российский политолог Ищенко спрогнозировал, что будет с рейтингом Владимира Александровича Зеленского.